Tongeren is weer even het Ascot aan de Jeker. — © TV Limburg

Opvallende hoeden kleurden vanmiddag de drafkoersen op de Tongerse Jekerhippodroom. Vanouds worden hoeden in één adem genoemd met paardenraces. Op de wedstrijden waren simpele hoeden te zien, maar ook exemplaren waar zelfs speelgoed in werd verwerkt. Daarmee is de hoedendag, ook Ascot aan de Jeker genoemd, weer helemaal terug. Wie een hoed droeg, al dan niet zelf ontworpen, mocht gratis naar de races kijken en maakte kans op een prijs.