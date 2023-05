Stefanie bergt kinderwens op omdat ze geen recht heeft op de eicellen van haar vrouw

De 33-jarige Stefanie Vannerom en haar vrouw zitten midden in een IVF-traject wanneer er per toeval wordt ontdekt dat Stefanie een hersentumor heeft. De start van een emotionele rollercoaster. Er worden allerlei testen gepland en doktersbezoeken geregeld. Het koppel beslist om eicellen in te vriezen zodat er eventueel een kindje kan komen na een operatie en bestraling of chemo. Maar dat blijkt helemaal niet zo simpel te zijn. Want ook al zijn Stefanie en Emi getrouwd. Zij hebben geen recht op elkaars eicellen, volgens het contract van het ziekenhuis. Ze mogen hun eicellen anoniem doneren aan vreemden, maar niet aan elkaar.