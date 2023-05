Bekende Tiktokker die muziek van K3 becommentarieert, krijgt plots Hanne, Marthe en Julia over de vloer

Jack Shore, een kerel uit Israël die al enige tijd in Nederland woont, is op Tiktok razend populair met video’s waarin hij Nederlandstalige muziek becommentarieert. Maar voor zijn filmpje waarin hij de nieuwste K3-single ‘Fata Morgana’ beluisterde, had hij een speciale verrassing in petto. Hanne, Marthe en Julia bleken namelijk aanwezig te zijn in de studio van de jongeman en dansten volop mee. “Ik denk dat mijn leven compleet is”, aldus Jack, die zijn volgers met verstomming sloeg. “Deze plottwist zag ik niet aankomen”, klonk het ondertussen in de reacties.