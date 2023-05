Maryna Zanevska barst in tranen uit na frustrerende match op Roland Garros: vijf deelnames, vijf keer uitgeschakeld in eerste ronde

Onze landgenote beleefde een frustrerende wedstrijd in de eerste ronde tegen de Kazachse Yulia Putintseva (WTA 58), de kwartfinaliste in de edities van 2016 en 2018. Daarin had ze in elke set twee setpunten, maar verloor ze toch telkens: 7-5 en 7-6 (7/3) na 2 uur en 16 minuten. Het was hun eerste onderlinge duel.

Voor de 29-jarige Zanevska was het zo de vijfde uitschakeling in de openingsronde in evenveel deelnames aan de Parijse gravelgrandslam.

© BELGA

© BELGA

© BELGA

Met Elise Mertens (WTA 28) staat er voorlopig één landgenote in de tweede ronde aan de Porte d’Auteuil. De Belgische nummer een ging zondag voorbij de Slowaakse Viktoria Hruncakova (WTA 136) en neemt het woensdag op tegen de Colombiaanse Camila Osorio (WTA 86), net als Hruncakova een lucky loser. Mertens’ beste resultaat in Parijs is de vierde ronde (achtste finales).