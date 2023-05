Jonas Geens wint loodzware Tour de la Mirabelle en pakt eerste 40 UCI-punten: “Ik kon amper slapen van de stress”

Jonas Geens boekte met zijn eindzege in een loodzware Tour de la Mirabelle (UCI 2.2) ten zuiden van Nancy een eerste succes bij de profs. Het leverde de Nijlenaar ook zijn allereerste UCI-punten op. “Ik kon de nacht voor de slotrit van de stress maar drie uurtjes slapen”, wrijft hij zich vol ongeloof om deze knappe prestatie in de ogen.

Waar gaat het met Jonas Geens naartoe? Drie jaar geleden nog actief op de atletiekpiste, maar door een aanslepende blessure gaan fietsen en vorig jaar ook beginnen te koersen bij het Van Mossel Heist Cycling Team, wist hij het afgelopen weekend met eindwinst in de Franse Tour de la Mirabelle zijn eerste UCI-punten binnen te rijven.

“In de eerste rit naar Pont-à-Mouson eindigde ik als elfde in de massasprint”, licht de maandag nog niet helemaal van zijn emoties bekomen Nijlenaar toe. “Op de tweede dag stond de koninginnenrit met een passage langs de Vogezen op het programma. Ondanks mijn 76 kg kon ik toch met de beste klimmers mee en werd ik vijfde van een kopgroep van vijftien. Dat resultaat leverde mij ook de leiderstrui op. Dat leek erg mooi, maar ’s avonds aan tafel maakte de ploeg duidelijk dat we die in de slotrit van zondag door dik en dun zouden verdedigen. De schrik sloeg mij om het hart. Moest ik het vroeger als atleet steeds in mijn eentje zien te klaren, dan voelde ik nu plots een grote verantwoordelijkheid ten opzichte van mijn teamgenoten. Ik verging zowaar van de stress en kon de nacht voor de slotrit van de zenuwen maar drie uurtjes slapen.”

UCI-punten

Toch wisten Jonas Geens en zijn companen van Tarteletto - Isorex in de slotrit het vooropgestelde doel tot een goed einde te brengen. “Ongelooflijk hoe iedereen zich voor mij opofferde”, vervolgt Geens. “Vooral dan mijn streekgenoot Mauro Verwilt. Hij zorgde er in de finale voor dat ik, ook al werd ik uit voorzichtigheid pas negentiende, voor al mijn concurrenten kon eindigen, die in dezelfde tijd stonden gerangschikt.”

Zijn eindzege leverde Jonas Geens zijn eerste 40 UCI-punten op. “Dat stelt voor de buitenwereld misschien niet zoveel voor, maar het geeft wel aan dat het hier toch om een vrij hoog aangeschreven rittenkoers ging”, aldus Geens, die op de erelijst de huidige profs Aimé De Gendt en Jelle Wallays vervoegt.

Ook nog dit: de slotrit werd gewonnen door Sten Van Gucht, de Klein-Brabander die al enkele jaren woont en koerst in Frankrijk, en daar momenteel deel uitmaakt van Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme.