Hasselt

Het aantal Limburgers dat hulp nodig had door geldproblemen, is verdubbeld in 2022. Dat blijkt uit de jaarcijfers van Centrum voor Algemeen Welzijnswerk Limburg. Vooral de energiecrisis hakt erin: liefst 169 procent meer mensen moesten ze helpen met schulden. Ook de vraag naar voedsel, kleding of meubelen steeg met 27 procent.