Ella Heremans snelt naar 2e plek op BK voor junioren: “Ik ben zeker niet ontgoocheld”

Ella Heremans (17) moest op het BK in Brasschaat na een lange vlucht met Hélène Hesters uiteindelijk tevreden zijn met de meest ondankbare plek. Achteraf wilde ze het woord ‘nederlaag’ niet in de mond nemen. “Ik zie geen enkele reden om ontgoocheld te zijn over een zilveren medaille”, klonk het fier in afwachting van de dopingcontrole.

Ella Heremans uit Heist-op-den-Berg maakte op het BK voor dames juniores deel uit van de Antwerpse selectie, die bij de briefing de wenk meekreeg om de koers van bij de start zo hard mogelijk te maken. Een opdracht die bij de 17-jarige renster van het AG Insurance-NXTG U19 Team niet in dovemansoren viel. “Toen Hélène Hesters kort na de start wegreed uit het peloton twijfelde ik niet om haar achterna te springen”, zet Heremans het koersverloop nog eens graag op een rijtje. “Dankzij een uitstekende verstandhouding groeide onze voorsprong al vlug uit tot bijna één minuut.”

Die bonus kwam pas in de finale in gevaar, toen het peloton zich begon te roeren. “Eigenlijk had ik nooit gedacht dat wij beiden het tot het einde zouden volhouden”, vult Heremans aan. “Toen bleek dat wij toch voorop gingen blijven, ben ik ook in mijn winstkansen in een sprint met twee gaan geloven. Ook al moest ik opboksen tegen iemand van ruim een jaar ouder.”

Het verschil in de sprint was niet groot, maar toch was van teleurstelling nauwelijks sprake. “Ik zie niet in waarom ik ontgoocheld zou moeten zijn”, herhaalde de tweede van dit BK tot driemaal toe. “Ik ben vooral fier met de prestatie die ik vandaag heb neergezet en ook met het resultaat dat mijn inspanningen opleverde. Echt verrassend was dit overigens niet, want ik ben al enkele weken goed bezig met ondermeer een derde plaats in een UCI-koers in Frankrijk.”

Geen nieuwe driekleur dus voor de jongere zus van Kato en Joppe Heremans, die eerder al de nationale titel op de weg pakte als eerstejaarnieuwelinge en die zich daarvoor bij de aspiranten ook al tot nationaal kampioene tijdrijden had gekroond. Maar geen erg, want volgend weekend staat alweer twee kampioentruien op het spel. “Ik onderneem dan een nieuwe poging op het PK van zaterdag in Mol en op het Vlaams kampioenschap van zondag in Boezinge”, kon er tot slot zeker nog een grapje af.