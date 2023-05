Thuisrijder Gerben Thijssen klopt Caleb Ewan en Tim Merlier in Ronde van Limburg: “Altijd van gedroomd om hier te winnen”

Gerben Thijssen heeft voor het eerst de Ronde van Limburg op zijn naam geschreven. De 24-jarige Limburger van Intermarché-Circus-Wanty klopte de Australiër Caleb Ewan in de sprint. Belgisch kampioen Tim Merlier werd vierde nadat hij de benen even moest stilhouden na de laatste bocht.

Het moest en zou een sprint worden tussen de drie topfavorieten aan de start in Limburg: Tim Merlier, Gerben Thijssen en Caleb Ewan. De sprintersploegen deden hun werk en haalden de vroege vlucht netjes op tijd terug, maar plots was er paniek bij Lotto Dstny toen hun sprinter Ewan op zes kilometer van de finish problemen had met zijn fiets.

Wat volgde was een grote chaos: Ewan kreeg eerst de veel te grote fiets van ploegmaat Drizners, daarna wisselde hij met Schwarzmann om uiteindelijk nog een derde keer van fiets te wisselen toen de ploegwagen met het juiste formaat passeerde.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ondanks de chaos kon Ewan in een mum van tijd terugkeren in het peloton en zelfs nog naar een tweede plaats sprinten. Thijssen toonde zich de snelste nadat Tim Merlier, die nochtans perfect afgezet werd door Bert Van Lerberghe, de laatste bocht verkeerd inschatte en daardoor veel snelheid verloor.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Thijssen: “Altijd van gedroomd”

“Dit is fantastisch”, glunderde Gerben Thijssen na zijn knappe sprintzege bij Sporza. “Ik ben hier opgegroeid en heb hier in de buurt vele kilometers gedaan als kind. Ik heb er dus altijd van gedroomd om hier te winnen. Vorig jaar viel ik nog in de finale, maar deze keer liep het wel perfect. Chapeau voor de ploeg. Ze hebben de hele dag hun verantwoordelijkheid genomen, in tegenstelling tot andere ploegen. Het is geweldig om hen dan zo te belonen.”

“Ik voelde me vandaag niet super, maar wanneer je dan de finishlijn ziet dan wordt je als sprinter iemand helemaal anders. De ploeg staat volledig achter mij. Ik toon vandaag nog maar eens dat ik wel echt de snelheid in mijn benen heb. Ik mik nu op het BK in Izegem. Ik zeg niet dat ik daar ga winnen, maar ik ga het wel proberen.”

Voor Thijssen is het zijn derde zege van het seizoen na de GP Jean-Pierre Monseré en de Bredene Koksijde Classic.

Uitslag Ronde van Limburg 2023

1. Gerben Thijssen

2. Caleb Ewan

3. Stanislaw Aniolkowski

4. Tim Merlier

5. Erlend Blikra

6. Martijn Budding

7. Lionel Taminiaux

8. Timothy Dupont

9. Milan Fretin

10. Sander De Pestel