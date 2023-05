Duarte Marivoet-Scholiers rijdt hele dag in de aanval, maar grijpt naast de prijzen op BK

Al in de eerste ronde koos de renner van het Auto Eder Team, de opleidingsploeg van Bora-Hansgrohe, resoluut voor de aanval. “Ik was inderdaad goed weg van bij het begin. Ik voelde niet eens echte superbenen maar mijn conditie is gewoon goed. Toch koos ik direct voor de aanval omdat het mijn enige kans was om mogelijk in aanmerking te komen voor het podium. Seppe Geerinck sprong met me mee maar moest jammer genoeg snel lossen zodat ik noodgedwongen alleen voort moest. Denken dat ik het alleen zou kunnen volhouden tot het einde was uiteraard absurd. Ik hield dan wijselijk ook in toen ik zag dat er een groepje achter me aan kwam. Toch ging het niet zo heel snel vooraan waardoor de renners van Acrog-Tormans alweer de aansluiting konden maken. Maar de samenwerking was verre van ideaal, ook al waren ze na die samensmelting met een zestal renners in de spits. Onbegrijpelijk vind ik dat eerlijk gezegd. Het viel na een tijdje zelfs helemaal stil. Op kousenvoeten konden we dan in de finale met een klein groepje wegrijden. Ik viel in die slotronde ook als eerste aan, samen met Jasper Schoofs. Jarno Widar reed toen echter de kloof dicht en een minuutje later vielen ze opnieuw aan in een bocht en zat ik wat ingesloten. De vogel was gaan vliegen. Ik heb nog geprobeerde om in de tegenaanval te gaan maar kreeg telkens drie renners van Acrog-Tormans in mijn wiel. Ik vond het op dat moment niet zo slim om dat gat dicht te rijden en vervolgens gecounterd te worden. Misschien had ik het toch moeten doen maar dat is praat achteraf natuurlijk. Nu is het spijtig dat ik toch nog word teruggepakt en finaal geen mooie uitslag kon neerzetten.”

“Anderzijds kan ik mezelf niets verwijten. Ik heb mezelf in de kijker gereden en daarvoor kwam ik uiteindelijk naar de titelrace afgezakt. Dat geeft me uiteindelijk toch een zekere gemoedsrust. Voorts voelde ik aan dat de conditie steeds maar in stijgende lijn gaat. Dat maakt me optimistisch met de Classique des Alpes volgende week in Frankrijk op het programma. Dat is een van de zwaarste eendagswedstrijden voor juniores en daar wil ik heel graag een knalresultaat neerzetten.”