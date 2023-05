Johnny Depp zegt optredens af door blessure, maar Graspop blijft (voorlopig) buiten schot

Johnny Depp (59) ligt in de lappenmand. De acteur houdt een enkelblessure over aan zijn drukke agenda van afgelopen weken en zegt op doktersadvies concerten af met zijn groep Hollywood Vampires. De show op Graspop gaat voorlopig wel door zoals gepland.

Depp en Hollywood Vampires – de groep die hij en Alice Cooper oprichtten met leden van Aerosmith en Guns N’ Roses – kondigden maandagmiddag het slechte nieuws zelf aan. “Ik heb jammer genoeg mijn enkel gebroken”, laat Depp weten. “Het begon als een kleine scheur, maar ergens tussen het filmfestival van Cannes en het optreden in de Royal Albert Hall in Londen (waar Depp vorige week meespeelde in een hommage aan de overleden gitarist Jeff Beck, red.) is het erger geworden.”

Op advies van verschillende dokters moet Depp nu alle activiteit vermijden. Drie concerten in de VS worden daarom uitgesteld naar een latere datum. “Maar ik beloof dat we een geweldige show meebrengen naar Europa”, aldus Depp. Zo staat Hollywood Vampires op zondag 18 juni in ons land op Graspop. Dat optreden loopt dus normaal gezien geen gevaar.

