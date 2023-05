Ex-wielrenster Jolien D’hoore (33) wordt voor het eerst mama: “We zijn in de wolken”

Jolien D’hoore is in verwachting van haar eerste kindje. Dat heuglijke nieuws heeft de 33-jarige ex-wielrenster maandagnamiddag bekendgemaakt via sociale media.

“De afgelopen weken hebben we een geheimpje bewaard”, schrijven D’hoore en haar partner Jeroen Braekevelt op Instagram. “We zijn in de wolken om het nieuws te delen dat ons mooiste avontuur gaat beginnen... in november 2023.”

In 2021 zette D’hoore een punt achter haar rijkgevulde carrière als wielrenster. Ze boekte haar grootste successen in het baanwielrennen met een bronzen medaille in de omnium op de Olympische Spelen van 2016 in Rio. Samen met Lotte Kopecky werd ze zowel Europees- als wereldkampioene koppelkoers. Op de weg werd D’hoore vier keer Belgisch kampioene. Tegenwoordig is ze actief als ploegleider bij AG Insurance-Soudal Quick-Step, de vrouwenploeg van Patrick Lefevere.