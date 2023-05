Meer dan 700 tractoren blinken tijdens 25ste oltimershow van BTM

Bocholt

De 25ste oldtimer- en tractorenshow van de Bocholter Tractoren en Motoren (BTM) zette meer dan 700 tractoren oldtimers trekkers in de kijker. BTM telt intussen meer dan 250 leden en mocht dit weekend enkele duizenden bezoekers ontvangen in Kreyel.

“Tijdens deze jubileumeditie staat het tractorenmerk Fendt in de kijker”, zegt Cor Nijssen van BTM. “De Duitse constructeur is een van de weinige die vandaag nog onder eigen naam bestaat. Ook de David Brown-tractoren staan op het podium. We ontvingen dit weekend tractoren en voertuigen van 70 verschillende merken. Naast de traditionele defilé konden bezoekers ook genieten van oude ambachten en van de vlaai en het vers brood van bakker Jack.”

Kian en Thijs toerden rond met hun Deutz-trekker. “We hebben meerdere oldtimers en gerestaureerde trekkers”, vertellen ze. “De ronkende motoren vinden we top.” (rdr)

Info: www.btmoldtimers.be en op de Facebook-pagina Btmoldtimers