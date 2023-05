Thuisrijder Alexander Kristoff wint slotrit Ronde van Noorwegen, podiumplaats voor Thibau Nys in eindklassement

Daags na de eerste profzege van Thibau Nys kreeg het peloton van de Ronde van Noorwegen op de slotdag een opdracht van 151 kilometer voor de wielen, met start en aankomst in havenstad Stavanger. Drie Belgen kleurden het gros van die etappe in een lange vlucht van negen renners: Dries De Bondt en Robbe Ghys van Alpecin-Deceuninck, en neoprof Arno Claeys voor Team Flanders-Baloise.

In de heuvelachtige lokale ronden aan het einde van de etappe kwam er veel aanvalswerk in het peloton. Dat trok wel een streep door de vroege vlucht, maar toch diende zich uiteindelijk een pelotonnetje aan voor de sprint voor de ritzege. Daarin kwam Jordi Meeus net te laat voor zijn tweede seizoenzege: hij moest in een nipte spurt nog net thuisrijder Alexander Kristoff en de Deen Tobias Lund Andresen voor zich dulden. Edward Planckaert werd zevende, Thibau Nys negende en Vito Braet tiende.

De top drie van het algemene klassement veranderde niet meer op de slotdag. De Brit Ben Tulett, winnaar van de klimproloog, schrijft de twaalfde editie van de Ronde van Noorwegen op zijn naam met vijf seconden voorsprong op zijn Amerikaanse ploegmaat Magnus Sheffield en 23 seconden op Thibau Nys. Rune Herregodts is zesde in de eindstand op 0:31. Tulett is de opvolger van Remco Evenepoel, de eindwinnaar van vorig jaar in Noorwegen.