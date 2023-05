Xiro (16) wordt derde op Vlaamse Wiskunde Olympiade

Het was leerkracht Heleen Proesmans die Xiro’s talent opmerkte en hem motiveerde om samen met zijn klas deel te nemen aan de finale van Vlaamse Wiskunde Olympiade in Heverlee. “Alle wiskundige vakgebieden kwamen daar aan bod”, vertelt Xiro. “Mijn interesse in wiskunde lijkt heel gewoon, maar dat is het eigenlijk niet.”

Xiro gaat naar school in de Wissel Assist in Munsterbilzen en studeert er de richting Natuur en Wetenschappen. Samen met 25.000 andere jonge Vlamingen uit 104 scholen nam hij deel aan de Vlaamse Wiskunde Olympiade. 84 leerlingen gingen uiteindelijk naar de finale in Heverlee. Xiro werd er derde.

Universiteit

Zijn derde plaats bleef daar niet onopgemerkt. Prof. Francis Berghmans, decaan ir. aan de VUB, verwacht Xiro later terug te zien op de Brusselse universiteit. “Een mooi compliment”, vindt Xiro. “Een betere motivatie om verder te gaan, kan ik me niet voorstellen. Het diploma krijgt een bijzondere plek. Volgend jaar hoop ik opnieuw te mogen deelnemen. Het zal een stuk moeilijker zijn, maar met de ervaring die ik nu heb, moet het wel lukken.”

Naast wiskunde heeft Xiro ook interesse voor muziek, hij speelt piano en orgel. “Gamen is ook leuk, maar aansluiten bij een schaakclub, zou de max zijn. Een schaakvriend of schaakclub in de buurt mag zich altijd melden.” (rdr)