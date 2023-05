Gallo-Romeins Museum gidst bezoekers door archeologisch verleden van Tongeren

In het kader van de Archeologiedagen organiseerde het Gallo-Romeims Museum in Tongeren op zondag 28 mei een 'archeotour'. Onder begeleiding van een professionele gids maakten de deelnemers kennis met het rijke archeologische erfgoed van Tongeren en omgeving.

De tour startte met een korte rondleiding in het museum. Aan de hand van een aantal boeiende collectiestukken maakten de deelnemers kennis met het leven in Romeins Tongeren, rond 150 na Christus. Daarna volgde een busrit langs de Romeinse stadsmuur, de tempelsite, het aquaduct en de grafheuvel (tumulus) van Koninksem. Een professionele gids gaf telkens uitleg en legde ook verbanden tussen de vondsten in het museum en het onroerend erfgoed uit.

De Archeologiedagen zijn een initiatief van het Forum Vlaamse Archeologie en de Vlaamse provincies.