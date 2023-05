Magali Kempen blijft ambitieus na verlies in Roland Garros: “Top 100 blijft het doel”

De hoofdtabel van Roland Garros haalde Magali Kempen (25) niet. Toch blijft de Herentalse ambitieus. “Ik blijf strijden voor mijn grote droom: een plaats in de top 100. Geef me wat tijd en ooit moet het me lukken. Nu ik in de top 200 sta, is het knokken voor elke plek. De toernooien zijn superzwaar en de concurrentie is moordend”, aldus Kempen.

In de eerste ronde van de kwalificaties van het grandslamtornooi in de Franse hoofdstad sneuvelde Magali Kempen (WTA 196), vorige week tegen de Japanse Mai Hontama die nadien nipt de hoofdtabel miste. Gisteren was Kempen aan de slag met haar Belgische interclubploeg TC Embourg (Chaudfontaine). “Het zorgt voor een leuke afwisseling. Zeker in België. Omdat het niet ver is en de familie kan komen zien. Het teambelang primeert op het individuele. Wat ook niet onbelangrijk is: financieel is het interessant. ”

“Daarom kwam ik zondag ook in actie in de Nederlandse interclub en bestaat de kans dat ik de herfstmaanden voor het eerst met een Franse club, uit de buurt van Poitiers, in de Franse interclubcompetitie zal te zien zijn. Ik ken enkele Franse meisjes uit het circuit en als Ik het kan combineren met de toernooien, waarom niet? Wat me wel een beetje frustreert, is de manke communicatie met mijn Duitse ploeg uit Aken. Vroeger miste ik geen enkele ontmoeting en de laatste twee seizoenen speelde ik niet meer (ontgoocheld).”

Sinds december traint ze niet meer Simon Goffin, de broer van David Goffin. “We hadden een goede klik. Maar om eerlijk te zijn: het was (voorlopig) te duur. Nu train ik met Laurence Courtois. We zijn een perfect team. In de winter train ik in Hulshout en in de zomer in Nijlen en Heist. Ik probeer geregeld met sparringpartners af te spreken. Met Yanina Wickmayer of met Greet Minnen, Ysaline Bonaventure en zelfs met Elise Mertens.”

Vroeger ging haar voorkeur uit naar de toernooien op hardcourt. “Nu speel ik minstens even graag op gravel. Beide ondergronden liggen mij wel. Omdat ik een gevarieerde speelstijl heb. Nu plan ik toernooien in functie van de kwalificaties in Wimbledon. Jammer genoeg is er iets misgelopen. Ik wilde deelnemen aan de kwalificaties in het Nederlandse Rosmalen. Blijkt dat ik plots was uitgeschreven en de WTA me had ingeschreven voor een graveltornooi in Valencia. Dat laatste zal ik zeker niet doen. Ik hoop nog op een wildcard voor de kwalificaties in Rosmalen. In de week van 19 juni moet ik kiezen tussen het ITF-dollartoernooi (100.000 dollar) in het Engelse Ilkley of een WTA-tornooi op gras (125.000 dollar) in het Italiaanse Gaiba. Grastoernooien zijn voor mij iets nieuw”, beseft Magali Kempen.