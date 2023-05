750 sportievelingen aan de start van Boekt Loopt

Het Pinksterweekend staat in Heusden-Zolderse deelgemeente Boekt traditioneel in het teken van Boekt Feest. Op zaterdag konden de sportievelingen alvast hun beste beentje voor zetten tijdens Boekt Loopt. Zo'n 750 sportievelingen liepen mee op deze mooie lentedag.

Boekt Loopt is nog maar toe aan zijn derde editie, toch stonden maar liefst 750 deelnemers aan de start. Zij konden kiezen uit verschillende afstanden: een stratenloop van 5 of 10 km of een trailrun van 17 of 26 km. Aan het eind van de dag was er ook een leuke kidsrun van 1 km en een kleuterrun van 200 meter. De organisatie had ook voor heel wat randanimatie voor jong en oud gezorgd. “Onder een stralend zonnetje zagen we alleen maar blije gezichten. Meer dan 150 kinderen stonden aan de start van onze kidsruns en kregen achteraf allemaal een medaille en een ijsje of snoep.”

Op de stratenloop werd hard gelopen. Bij de 5 km won Kelly Haex bij de dames, Bram Eeckhout was de snelstebij de heren. Bij de 10 km ging Leentje Hellemans met de bloemen naar huis, Niki Boden mocht zegevieren bij de heren. Op de trailrun werd, logischerwijs, iets trager gelopen. Het parcours was dan ook pittig met meer dan 200 hoogtemeters. De deelnemers genoten met volle teugen van de prachtige passages door het bos en langs de vijvers. Bij de 17 km wonnen Sam Nulens en Karen van Loy. Bij de langste afstand van 26 km was Dimitri Bongers de snelste, bij de dames won Rianne Linssen.