Hardrijder haalt 138 km/uur in zone 70 in Diepenbeek

Afgelopen weekend heeft de politie LRH snelheidscontroles gedaan op de Sint-Truidersteenweg, de Luikersteenweg en de Kempische Steenweg in Hasselt, in de Nieuwstraat in Diepenbeek en op de Steenweg in Herk-de-Stad. Van de 3.637 gecontroleerde bestuurders reden 284 te snel. Een van hen reed liefst 138 km/uur in de Nieuwstraat, een zone 70.