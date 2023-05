Zelfs corona, gescheurde biceps en spijkerharde tegenstander kunnen Delfine Persoon niet stoppen: “En nu kunnen ze mij niet meer ontwijken voor wereldtitelkamp”

Waar blijft de 38-jarige Delfine Persoon de energie, de kracht en de verbetenheid halen waarmee ze in haar 51ste profkamp een bijwijlen ontketende Zuid-Koreaanse Shin meester kon? Ondanks corona twee weken geleden en een gescheurde biceps in de vijfde ronde.

Meteen mag de Amerikaanse Alycia Baumgardner zich concentreren op een allesbeslissende kamp tegen de West-Vlaamse. Ze moet haar vijf wereldtitels straks inzetten tegen Persoon. “En de kans bestaat dat die kamp in Kaapverdië zal gebokst worden”, verraste de jarige Filiep Tampere tijdens een geïmproviseerde persconferentie. “Alain Cloet is een bouwpromotor die daar huizen en appartementen bouwt, waaronder de prestigieuze Serena Bay, en is een grote sponsor. Hij heeft beloofd alles op alles te zetten om dat gevecht naar daar te halen. En zoals je weet gaat het daarbij over wie de meeste centen heeft.”

Het was geen cadeau, de onverstoorbare Bo Mi Re Shin. Persoon en coach Tampere hadden haar vooraf niet groter gemaakt dan ze uiteindelijk bleek: een soort stormram. Met het hoofd vooruit en zonder verpinken de vele slagen van haar tegenstandster pakken alsof het regendruppels waren. En een dame met kracht in de armen. Het was dus permanent uitkijken dat Persoon niet pardoes tegen een van die vele gevaarlijke zwaaistoten aan liep. Zorgen dus dat ze niet in een hoek werd gedrumd. En dat lukte uitstekend.

De onverstoorbare Bo Mi Re Shin was geen cadeau voor Delfine Persoon. — © VDB

“Vanaf de vijfde ronde kon ik enkel maar mijn linker gebruiken”, zei Persoon over haar probleem met de biceps van haar rechterarm. Maar met honderden linker jabs scoorde ze punten en hield ze Shin zoveel mogelijk op afstand. Want het gevaar zat in de lijf-aan-lijfduels. Daarin bleek Shin sterker. Waar Delfine normaal het initiatief neemt en de tegenstandsters met rake series in de problemen brengt, moest ze nu achteruit boksen en was het Shin die voor de aanval koos.

“Was deze kamp in het buitenland geweest, dan had ik met dat attest van corona in de hand zeker en vast forfait gegeven”, zei Delfine Persoon. “Vorige dinsdag kon ik amper zes ronden sparren en vrijuit ademen was ook al niet evident. Maar goed, hier kon ik mijn fans niet ontgoochelen. Ik denk dat ik terecht ben gewonnen. Nu een paar maanden rusten, de biceps laten genezen en dan opmaken voor de kamp tegen Alycia. Want nu kan ze me niet meer ontwijken, hé.”

Voor haar prestatie kreeg Persoon van de overvolle zaal een staande ovatie. “Ik moet al die mensen die haar waren bedanken. Hun steun heeft me echt door de moeilijkste momenten geholpen. En dat ik dit heb kunnen presteren, heb ik ook aan mijn collega’s bij de politie te danken. Zonder hun begrip en goodwill bij het verdelen van de werkdagen, had ik dit nooit kunnen bereiken.”

Catherine De Bolle, momenteel directeur van Europol en haar vroegere chef als hoofdcommissaris, had ook gezien dat het goed was. “Het korps is uiteraard fier op Delfine. Wat ze hier heeft gedaan, is bijna bovenmenselijk. Ik ben al zeer lang een fan van Delfine en kijk uit naar die kamp tegen Baumgardner.”