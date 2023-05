DE SERRY STORIES. Pieter Serry en Ilan Van Wilder keren terug huiswaarts: “Ilan, je bent super content dat je van mij af bent, hé?

Het zit erop, drie weken lang nam Pieter Serry ons achter de schermen mee binnen de Giroploeg van Soudal Quick-Step. Wat een triomf moest worden met Remco Evenepoel, draaide volledig anders uit. Door corona finishten uiteindelijk maar twee renners in Rome. Pieter Serry zelf en Ilan Van Wilder keren na een lange periode samen terug huiswaarts. “Nu zien we elkaar toch een maand of zes niet hé.”