ROLAND GARROS. Outsider Pliskova na eerste ronde al naar huis

Pliskova had zich haar Roland Garros best anders voorgesteld... — © Getty Images

Karolina Pliskova (WTA 16) heeft de eerste ronde van Roland Garros niet overleefd. De Tsjechische, een outsider voor de titel, verloor maandag op het gravel in Parijs meteen in twee sets van de Amerikaanse Sloane Stephens (WTA 30).

De 31-jarige Pliskova, het zestiende reekshoofd, moest op Court Philippe-Chatrier met 6-0 en 6-4 het hoofd buigen voor de 30-jarige Stephens.

In 2017 speelde de Tsjechische de halve finales op Roland Garros. Ze was ook al finaliste op Wimbledon (2021) en de US Open (2016) maar pakte nog geen grandslamtitel.

Sloane Stephens verloor in 2018 de finale aan de Porte d’Auteuil van de Roemeense Simona Halep, die intussen al maanden een voorlopige dopingschorsing uitzit. Haar tegenstander in de tweede ronde wordt de Russische Varvara Gracheva (WTA 41) of de Hongaarse Dalma Galfi (WTA 98).