Leuvense waterpolodames pakken nipt naast eerste bekerwinst tegen landskampioen Gent: “Klaar om volgend seizoen minstens even goed of beter te doen”

De Leuvense waterpolodames van Leuven Aqua grepen op een haar na naast hun eerste Beker van België. Tegen landskampioen Gentse KGZV moesten ze in Aalst nipt het hoofd buigen met een 10-9. In vergelijking met een week geleden een wereld van verschil, want toen verloren de Leuvense dames de finale om de Belgische competitie met 16-6.

In het eerste kwart maakten de Gentsen net zoals vorige week het verschil, het werd 3-1. Daarna volgden twee gelijke kwarten, 3-3 en 2-2, in het slotkwart werd het zelfs 2-3 voor de Leuvensen.

Het was de eerste bekerfinale voor Laqua. Kapitein Lotte Delport trof twee keer raak in deze Beker ‘Hugo Rasschaert’. “In tegenstelling tot de finale van de competitie in Gent, waar we te laat aankwamen en de opwarming tot een minimum moesten beperken, zaten we nu minder lang vast in het verkeer. Superjammer dat het 10-9 werd voor Gent, het was een regelrechte thriller. Een bekerzege zat er echt in”, wist de doelpuntenmaakster.

“Ondanks die 3-1 in het openingskwart waren we echt niet slecht gestart. We hebben echt heel goed gespeeld en het hen moeilijk gemaakt. De Gentse KGZV is meer ervaren in het spelen van finales met inzet. Toch maakte de ervaring geen verschil uit, het was echt fiftyfifty. We hebben in de laatste dertig seconden de gelijkmaker maar net gemist, een bal van ons belandde op de paal. Het had even goed 10-10 kunnen eindigen. Bij 10-10 zouden het penalty’s geweest zijn. Tijdens de match heeft zowel Gent als Leuven twee van de twee verkregen penalty’s gescoord ook.”

“We zijn heel trots op ons team. We wisten wel dat de score van vorige week niet representatief was voor wat we kunnen. Nu hebben we iedereen daar ook effectief van kunnen overtuigen. We zijn klaar om volgend seizoen minstens hetzelfde te doen en zelfs beter. Vorig jaar werden we derde in het kampioenschap en nu tweede, we willen progressie maken, dus dan moeten we de titel maar grijpen zeker?” besloot Delport uit Korbeek-Lo, die het nu al enorm ziet zitten.