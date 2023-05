Terwijl Ilan Van Wilder terugblikt op bijzondere Giro, lijkt Remco Evenepoel te hinten op terugkeer: “We komen terug”

Primoz Roglic stak zondag een gigantische trofee in de lucht als eindwinnaar van de Giro. Dat had Remco Evenepoel kunnen zijn, maar corona gooide roet in het eten van de wereldkampioen. Komt die ooit nog wel terug in zijn zoektocht naar het roze?

Evenepoel en Italië, het is de voorbije jaren niet de beste combinatie geweest. Denk aan zijn horrorcrash in de Ronde van Lombardije en de opgave in Giro-deelname nummer één. Maar op Instagram lijkt de wereldkampioen te hinten naar een derde poging om zijn roze droom te realiseren. Hoe? Wel, hij deelde een post van Anthony Pauwels.

“Het was een Giro om snel te vergeten voor ‘The Wolfpack’, maar ook eentje om te herinneren”, aldus de osteopaat van Soudal Quick-Step. “Het was zeker niet het resultaat waar iedereen bij de ploeg voor gewerkt had, maar we vochten tot het bittere einde en maakten er het beste van. Grote dank aan alle renners en stafleden voor hun professionalisme ondanks de tegenslagen.”

Waarop Evenepoel schreef: “We komen terug”, gepaard gaande met een roos hartje. De wereldkampioen rijdt dit jaar geen grote ronde meer, over zijn plannen voor volgend seizoen - de Tour? - is publiekelijk nog niets geweten.

In afwezigheid van Evenepoel ontpopte Ilan Van Wilder zich tot klassementsman, met uiteindelijk een 12de plaats als resultaat. Hij had nog maar één ploegmakker over: Pieter Serry.

“We kwamen met hoge verwachtingen naar de Giro”, aldus Van Wilder op de ploegsite. “We pakten twee ritzeges en het roze, maar kregen een klap in het gezicht toen Remco de strijd moest staken. Alsof dat niet genoeg was, moesten ook vele andere ploeggenoten opgeven door ziekte. We bleven met z`n tweeën over en gaven desondanks alles. Persoonlijk ben ik tevreden met mijn plaats in het klassement, vooral omdat het niet mijn doel was drie weken geleden.”

“Het eerste deel van de Giro ging perfect, maar alles veranderde net voor de tweede week”, stelt sportdirecteur Davide Bramati . “Het was niet gemakkelijk, maar onze jongens bleven doorvechten en toonden karakter. We hebben het goed gedaan gezien de omstandigheden. Ilan eindigde goed in het klassement en heeft veel ervaring opgedaan voor de toekomst. We verlaten de koers met twee ritzeges en vier roze truien, dus dat is niet zo slecht gezien alle omstandigheden.”