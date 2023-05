134 drugsboetes uitgedeeld en vijf dealers gepakt op Extrema, geen grote incidenten

Het hele weekend lang gingen 70.000 festivalganger helemaal uit de bol aan De Plas in Kelchterhoef. “De veiligheid op en rondom het festivalterrein is de afgelopen drie dagen intensief opgevolgd door de verschillende veiligheids- en hulpdiensten, in nauwe samenwerking met de organisatie, het Parket Limburg en de gemeente Houthalen-Helchteren”, zegt burgemeester Alain Yzermans. “Dat deden ze vanuit het veiligheidsdorp, op het terrein en zelfs vanuit de lucht. De goede samenwerking en tomeloze inzet van alle partners zorgde ervoor dat we zondagnacht konden afsluiten met een goed gevoel.”

Er waren deze editie inderdaad geen grote incidenten, zo maakt de politie Carma maandag bekend. Er kwamen bijvoorbeeld geen aangiftes binnen van seksueel grensoverschrijdend gedrag via het nieuwe, speciale noodnummer dat daarvoor geïntroduceerd was. Tijdens het festival werden in totaal wel 10 waarschuwingen uitgestuurd voor acuut gevaarlijke drugs. Die waarschuwingen werden verspreid via de infoschermen op het terrein, de app en sociale media.

Drugs

134 festivalgangers werden betrapt op drugsbezit en kregen meteen een boete tussen 75 en 500 euro. De drugs werden in beslag genomen. De grote meerderheid betaalde de onmiddellijke minnelijke schikking via een bankterminal. De rest kreeg een overschrijving mee. Wie niet betaalt, wordt gedagvaard.

De politie zette ook veel burgerploegen in op het terrein, die zich vooral focusten op drugsbezit, dealers, gauwdieven en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ze konden tijdens het festivalweekend vijf drugsdealers vatten op het terrein. De onderzoeken zijn opgestart en de verdachten zullen verhoord worden. Ze krijgen de BEM-procedure (bemiddeling en maatregelen zonder rechtszaak) en worden via de sectie M, het lik-op-stukbeleid van het parket Limburg, gedagvaard.

Dief opgepakt

Vrijdag- en zaterdagavond waren op het festivalterrein een tiental grijpdiefstallen. Telkens werd een halsketting gestolen. Zaterdagavond werd een grijpdief rond 20.30 uur op heterdaad betrapt toen hij de halsketting van een festivalganger probeerde te stelen. De 25-jarige Italiaan werd ter plaatse gearresteerd en voor verhoor overgebracht naar het commissariaat in Genk. De man werd zondag aangehouden door de onderzoeksrechter. Politie Carma onderzoekt of hij voor meerdere diefstallen in aanmerking komt. Er zijn alleszins sterke aanwijzingen dat hij vrijdagavond al zeker één gouden ketting van 2.000 euro van de nek van een 19-jarige jongeman rukte.

Over het hele weekend werden zes personen gearresteerd omdat ze drugs bijhadden, onder invloed waren en/of moeilijkheden veroorzaakten. Ze werden van hun vrijheid beroofd om te ontnuchteren. De verkeerspolitie stelde een 80-tal verkeersovertredingen vast rondom het festivalterrein. In de meeste gevallen ging het om fout- of wildparkeerders. Een aantal auto’s moest getakeld worden.

Verloren voorwerpen

Ten slotte kreeg de politie Carma 160 meldingen binnen van verloren en gevonden voorwerpen. Festivalgangers die iets kwijt zijn, kunnen dit melden via pz.carma.lick@police.belgium.eu. Best geef je dan een duidelijke beschrijving van het verloren voorwerp en vermeld je je identiteitsgegevens.