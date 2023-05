Dragan Tomic lacht busincident weg met hattrick en loodst RSCA Futsal naar klinkende zege tegen FT Antwerpen: “Vrijdag willen we de landstitel vieren”

Vrijdag krijgt RSCA Futsal in de Roosdaalse Alfa Sun Indoor Arena een eerste van twee kansen om de landstitel binnen te rijven. De Serviër Dragan Tomic (30) loodste Anderlecht in Antwerpen met een hattrick naar een imposante 1-5-zege in het eerste luik van de finale die in een Best of three wordt betwist.

De wedstrijd begon later dan voorzien omdat het Anderlecht-gezelschap laattijdig arriveerde op Het Rooi nadat de busmaatschappij het afgesproken vertrekuur niet nakwam en de spelers op eigen houtje moesten afreizen. De titelverdediger bleek evenwel niet onder de indruk na die gebrekkige voorbereiding. Serginho bediende Rescia en de Argentijnse international opende na vier minuten al de score. Roninho liet een uitstekende kans onbenut en Grello zag een loeier gepareerd door Achbari. Tomic mikte voorlangs. Anderlecht zette hoog druk en de thuisploeg kwam er nauwelijks aan te pas, al moest Roncaglio wel een lage knal van Buyl pareren.

Lennon viseerde de lat, maar bij de tweede rebound trof Diogo raak, wat meteen zijn honderdste goal in Brusselse loondienst betekende. Edu viseerde de paal. Op slag van rust redde Roncaglio wel de meubelen bij een poging van Sababti. Na rust verzetten de Sinjoren de bakens. Buyl devieerde een vrijschop naast. Achalhi strandde op de buitenkant van de paal. Na balverlies van Jelovcic zorgde Adane voor de aansluitingstreffer en de vlam sloeg in de pan. “Na die treffer wankelden we wel even”, bekende Tomic na de wedstrijd.

Tomic profiteerde op het halfuur van een misverstand tussen doelman Achbari en Buyl en dat bleek de genadeslag voor FT Antwerpen. Grello bood Lennon een vierde treffer aan, maar de Braziliaan was niet bij de les. Tomic verlengde een knal van Dillien wel tegen de touwen. Na een een-tweetje met Edu maakte Tomic zijn hattrick vol. Tomic zit aan dertig goals, waarmee hij de topschutter is bij RSCA Futsal. “Vorig seizoen trof ik 38 keer raak. Scoren is nu eenmaal mijn job”, relativeerde de goalgetter zijn glansrol.

Klus afmaken

De 30-jarige Tomic ligt nog een jaar onder contract in Roosdaal, waar hij zich kiplekker voelt. “Anderlecht is een fantastische club waar we ook volgend jaar proberen de Final 4 te halen in de Champions League. Het seizoen is al aan de gang sinds augustus en duurde lang. Vrijdag moeten we de klus afmaken in onze eigen zaal, zodat we met vakantie kunnen. We willen het afmaken in twee wedstrijden. We wisten dat de eerste Antwerpse doelman Durot out was en speelden daar ook wel wat op in. Vrijdag willen we de landstitel vieren. Jij komt toch ook, hè, mijn vriend?”