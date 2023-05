Belgian Cat Becky Massey wisselt van club in Spanje

Basketinternational Becky Massey verdedigt volgend seizoen de kleuren van IDK Euskotren in de Spaanse competitie. Ze komt over van reeksgenoot Estudiantes Madrid.

De 23-jarige Belgian Cat was afgelopen seizoen een vaste waarde in de Spaanse hoofdstad. In de competitie noteerde ze gemiddeld 6,8 punten, 4,5 rebounds en 3,0 assists per wedstrijd. Madrid werd in de kwartfinales van de play-offs gewipt door de latere kampioen Valencia.

Becky Massey speelde in Madrid samen met haar tweelingzus Billie, die er onlangs haar contract verlengde. Voor het eerst zal het duo gescheiden worden. De Massey’s speelden eerder samen bij Oostende, St-Katelijne-Waver en Kangoeroes Mechelen.

IDK Euskotren, een team uit San Sebastian, is een middenmotor in Spanje. Met Antonia Delaere was er al een Belgian Cat actief.