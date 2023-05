Billie Eilish noemt kritiek op haar kledingstijl hypocriet

In het begin van haar carrière droeg Billie Eilish oversized broeken en shirts droeg. — © AP

“Ik word al jarenlang door het slijk gehaald, alleen maar door de kledingkeuzes die ik maak”, zegt de Amerikaanse zangeres. “Volgens de ene zie ik er te mannelijk uit, een ander vindt dat ik knapper zou zijn als ik me vrouwelijker zou gedragen. Toen ik besliste om er meer vrouwelijk uit te zien, kreeg ik de kritiek dat ik niet meer de oude Billie was en werd ik een verrader genoemd. Mensen die commentaar geven op mij zijn hypocriet.”

In het begin van haar carrière droeg Eilish veelal oversized broeken en shirts. Net omdat ze niet de aandacht wou vestigen op haar lichaam. De laatste tijd veranderde ze van koers en toonde ze meer, maar dat wordt dus niet altijd in dank afgenomen. De zangeres kampte altijd al met twijfels over haar lichaam. Als tiener leidde dat zelfs tot een depressie.