VIDEO. Een drama nipt vermeden: F2-coureur negeert gele vlaggen en knalt bijna vol op marshals die gecrashte auto helpen

In de F2-race in Monaco gisteren is een drama maar nipt vermeden. De Fransman Victor Martines negeerde de dubbel gezwaaide gele vlaggen volledig en botste op die manier ei zo op enkele marshals die zich ontfermden over de gecrashte Jack Dohan. Het scheelde een haar, of Martines knalde er zo op. Opvallend: Martines kreeg slechts een drivetrough-penalty voor z’n manoeuvre.