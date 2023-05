Bellingham speler van het seizoen in Bundesliga, Joshua Kimmich begrijpt timing ontslag Kahn en Salihamidzic niet: “Redelijk vreemd”

Na het mislopen van de titel dit weekend, krijgt Dortmund toch een schrale troostprijs. Jude Bellingham is maandag uitgeroepen tot speler van het seizoen in de Duitse hoogste voetbalklasse. Bij Bayern München

Bellingham was dit seizoen goed voor acht goals en vijf assists in 31 Bundesligawedstrijden. De centrale middenvelder kwam in de zomer van 2020 over van Birmingham. Dortmund legde toen ruim 20 miljoen euro op tafel maar intussen wordt Bellinghams marktwaarde al op het zesvoudige geschat. Onder meer Real Madrid trekt hard aan zijn mouw.

“Ik kwam naar deze club als een getalenteerde gast, maar nu heb ik extra elementen toegevoegd aan mijn spel om het naar een volgend niveau te brengen. Dat denk ik aan mijn teamgenoten, coaches en staf”, klinkt het bescheiden.

De negentienjarige Engelse middenvelder krijgt de onderscheiding amper twee dagen nadat hij met zijn club Borussia Dortmund nipt naast de titel greep in de Bundesliga. Die ging op de slotspeeldag andermaal naar Bayern München.

Kimmich begrijpt Bayern-bestuur niet

Ondanks de titel, loopt het bij Bayern ook niet op wieltjes. Die Rekordmeister mocht zaterdag op het veld van Keulen een nieuwe landstitel vieren, maar dat feest werd overschaduwd door het nieuws over het vertrek van CEO Oliver Kahn en sportief directeur Hasan Salihamidzic. Die kregen meteen na het binnenhalen van de elfde Bundesligatitel op rij te horen dat ze ontslagen werden. Joshua Kimmich meent dat het bestuur beter wat langer had gewacht.

“Ik wist het niet”, vertelde de 28-jarige Kimmich in de marge van het titelfeest op de Münchner Marienplatz. “Natuurlijk is het verrassend dat zoiets gebeurt op de dag van het Duitse kampioenschap. Ik meen dat men toch wel twee of drie dagen had kunnen wachten, wat ook de uitkomst zou zijn geweest, of die nu goed of slecht was. Daar vel ik nu geen oordeel over.”

“Het is redelijk vreemd dat je dergelijk nieuws krijgt nadat je de Duitse titel pakt na zo’n wedstrijd. Je zit dan in een rollercoaster van emoties”, aldus nog Kimmich.