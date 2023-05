Game waarin je slaven kan kopen en martelen zorgt voor ophef in Brazilië

“Slavernij Simulator”, een game waarin je slaven kan kopen en mishandelen. Het lijkt helemaal niet meer van deze tijd, maar in Brazilië was het spel tot afgelopen woensdag nog vrij verkrijgbaar via de Google Play Store.

Het spel dat online verkrijgbaar was sinds 20 april werd in totaal meer dan duizend keer gedownload. Gebruikers gaven zelfs heel wat positieve recensies aan de app. Iemand beschreef het als “een uitstekend tijdverdrijf, maar het ontbreekt aan meer martelopties”. Martelopties? Jazeker. Op “Slavernij Simulator” kan je niet alleen handelen in slaven, het spel stelt spelers ook in staat om verschillende vormen van marteling toe te brengen aan de zwarte personages.

Het verontrustende spel werd afgelopen woensdag uit de virtuele rekken van de Google Play Store gehaald. Volgens de Braziliaanse krant Folha de S Paulo is de app wel nog steeds beschikbaar voor iedereen die hem voor woensdag al hadden gedownload.

Dat zo’n game in deze tijd nog aangeboden wordt, zorgt voor heel wat verontwaardigde reacties. Verschillende Braziliaanse politici roepen de ontwikkelaar Magnus Games en de verspreider Google ter verantwoording. “Puur racisme”, tweette Renata Souza, een zwarte politica uit Rio de Janeiro. “Het is absurd gewelddadig. Google en de ontwikkelaar moeten zich verantwoorden voor deze misdaad van haat en racisme.” Quilombo Periferico, een collega-politicus uit Sao Paolo, trad haar bij: “Racisme is geen amusement. Het is een misdaad!”