VIDEO. Thibau Nys showt zijn stuurmanskunsten met technisch hoogstandje op de koersfiets

Thibau Nys sprintte zondag naar zijn allereerste overwinning bij de profs. In de Ronde van Noorwegen was hij outstanding op een hellende aankomst. Maandag start Nys in de blauwe puntentrui voor de slotrit, in en rond Stavanger. Het gevoel bij de alleskunner zit alvast snor, zo bewijst een video van zijn ploeg Trek-Segafredo.