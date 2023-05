Amaury Paquet wint voor de derde maal de Brusselse massaloop, Ward Van Der Kelen wordt twaalfde: “Het was blijkbaar mijn dagje niet”

Meteen na de start in het Jubelpark vormde zich een kopgroep van zeven met daarbij tweevoudig winnaar Amaury Paquet. De Hervenaar pakte halfweg de race met een versnelling uit, die niemand kon beantwoorden. In een tijd van 1u00’15” bereikte hij zegevierend de bekende triomfbogen. In de strijd om de tweede plaats haalde Nicolas Schyns het van de Ethiopiër Solomon Belayneh. Ward Van De Kelen, aan zijn vierde Brusselse massaloop toe, legde beslag op de twaalfde plaats.

Dagje niet

“Toch wel een beetje ontgoocheld”, vertelde de Gooikenaar na afloop. “Ik was met steile verwachtingen naar de hoofdstad gekomen. Ik heb immers al een mooi seizoen achter de rug met onder meer een tweede plaats in de 10 Kilometer van Rotterdam en een zege vorig weekend in de Gentse Stadsloop. Er werd heel snel van stapel gelopen met een doortocht van de eerste kilometer in 2’42”. Meegaan met de kopgroep had geen zin, ik mocht me zeker niet verbranden. Maar na een vijftal kilometer voelde ik dat het mijn dagje niet ging worden. Het was ook zo lang geleden dat de stralende zon van de partij was en die aanpassing verliep blijkbaar niet zo goed. Van dan af was het strijden tot aan de finish.”

Van Der Kelen liet een tijd van 1u03’55” afdrukken. “Ja, ik heb ooit al beter gedaan. Maar goed, het zijn dingen die kunnen gebeuren. Mijn volgende grote doel wordt dan weer mijn derde marathon, die in het najaar geprogrammeerd staat. Ik was al in Eindhoven en Sevilla van de partij, twee wedstrijden waarin ik het nodige leergeld betaalde. Ik hoop dat bij mijn volgende uitdaging alles eens perfect verloopt.”

Strijden voor de tweede plaats

Bij de vrouwen was er geen houden aan Hanna Vandenbussche. Karen Van Proeyen, twee weken geleden in Ovifat nog Belgisch kampioen geworden in de 43 kilometer lange trailloop, legde in een tijd van 1u12’35” beslag op de tweede plaats. “In 2011 was ik hier in Brussel al eens toevallig van de partij. Ik had toen het nummer van iemand overgekocht. Dat experiment beviel me zodanig dat ik toen de smaak voor de langere afstanden te pakken kreeg. Sindsdien was ik hier echter nooit meer teruggeweest. Na de start was Hanna er meteen vandoor, voor mij werd het dan strijden voor de tweede plaats.”

“Onderweg werd er al eens geroepen dat ik de eerste vrouw was, een andere keer hoorde ik dat ik als nummer drie zou lopen, maar ik wist wel beter. Met het BK Trail nog in de benen besefte ik dat de tweede plaats de hoogst haalbare was. Maar ik heb er echt van genoten. Over twee weken loop ik de halve marathon van Torhout. Het hoofdaccent van deze zomer ligt op de 31 kilometer lange Zwitserse bergloop van Sierre naar Zinal. Hier komen heel wat toploopsters aan de start. Vorig jaar finishte ik als 35ste, ik hoop deze keer een stuk beter te doen.”