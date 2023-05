Het gezelligste tuinfeest organiseer je zo

Drankjes

Een feest zonder drankjes, dat kan niet. Maak het jezelf niet te moeilijk en laat je gasten zichzelf bedienen, zodat jij niet de hele avond over en weer naar de koelkast moet lopen. Zorg voor grote kannen met water en bevroren fruit erin en vul een limonadetap voor de kinderen. Een kruiwagen, retro frigobox of een grote teil gevuld met koelelementen of ijsklontjes is een prima outdoor koelkast. Schik alle flesjes bier, wijn en fris tussen de ijsblokken, met een tafeltje vol glazen en een opener ernaast. Ziet er nog leuk uit ook! Een kratje waar de lege flesjes in kunnen, zorgt voor minder opruimwerk na het feest.

En wat eten we?

Naast de drankjes zorg je natuurlijk ook voor lekker eten. Ook hier hoeft het niet ingewikkeld. Met een barbecue kan je prima het meeste werk op voorhand doen, of de taken verdelen: iedereen neemt een lekker bijgerecht mee, en het bakken wordt afgewisseld. Ook een tafel vol hapjes zorgt meteen voor een feestelijke stemming! Heb je nog wat inspiratie nodig? Met het kookboek van Vlaanderens populairste chef Jeroen Meus zit je nooit om een recept verlegen. Hoef je niet te koken en ben je te gast? Dan is het een mooi cadeau voor de gastvrouw of -heer.

Het weer

Op de weersvoorspelling heb je natuurlijk zelf geen invloed, maar je kan wel goed voorbereid zijn. Wordt het erg warm, zorg dan voor voldoende schaduw voor verkoeling. En is er eventueel wat regen voorspeld, dan zorgt een partytent ervoor dat de sfeer niet bedorven wordt. Integendeel: deze kan je weer leuk aankleden met slingers, bloemen en lichtjes.

Verlichting

Van lichtjes gesproken, een tuinfeest gaat meestal door tot na zonsondergang, dus het ideale moment om uit te pakken met sfeervolle verlichting. Zet led-fakkels langs het tuinpad en hang een slinger met lampjes boven de tafel en in de bomen. Met een paar kaarsen erbij wordt het sowieso gezellig als het donker wordt. Tip: met citronellakaarsen hou je tegelijk de muggen op afstand.

Aankleding

Als het eten en drinken, de voorbereiding op het weer en de verlichting geregeld is, dan kan je aan de verdere aankleding denken. Met een thema of een kleurenpalet zet je al snel een fijne sfeer neer. Ga je voor chique Ibiza White, vrolijk en tropisch met felle kleurtjes, stijlvol met zachte pasteltinten of een oosterse Duizend-en-een-nacht sfeer? Zet vaasjes met bloemetjes op tafel, kies servieten, bekertjes en rietjes in de juiste tint en hang wat slingers, ballonnen of papieren decoratie op. Een toffe playlist met een zomers muziekje mag natuurlijk ook niet ontbreken!