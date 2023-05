Vinger ziet paars en dik door ring die er niet meer afgeraakt, maar daar weet buurman trucje op

Een Thaise vrouw is dinsdag door een goeie buurman uit haar lijden verlost. De vrouw had een paarse, dikke vinger doordat de ring die ze aanhad eigenlijk te klein was. Het juweel geraakte er niet meer af, en ze ging radeloos hulp zoeken bij haar buur. “Hij is een mechanieker dus ik hoopte dat hij iets had zodat hij de ring kon doorknippen”, vertelt ze. Maar dat was niet nodig, want met een handig trucje kreeg de man de ring er zonder problemen af.