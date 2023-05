Elfde editie van Extrema Outdoor was absolute voltreffer: “Beste festival van het land”

Na drie schitterende festivaldagen is de rust weergekeerd aan de Plas in Kelchterhoef. Onder het stralende zonnetje dansten een recordaantal van 70.000 festivalgangers alle zorgen van zich af. De elfde editie van Extrema Outdoor was een absolute voltreffer.

Vrijdag was er nog wat marge op het terrein aan van Extrema Outdoor, maar zaterdag en zondag verkochten volledig uit. “Dit was zonder twijfel de allerbeste editie ooit”, sprak woordvoerder Lomme Valkeneers trots.

Beste festival van het land

Een festival gaat en staat ook altijd wat met het weer, en dat kon haast niet beter dit jaar. Weerman Ruben Weytjens was opnieuw ingehuurd door Extrema Outdoor, maar had weinig werk dit jaar. “Vorig jaar was het stressen of we het festival moesten afgelasten, dit jaar kon ik gewoon mee van het zonnetje genieten.”

Ondanks de verhoogde consumptieprijzen en de soms lang wachtrijen aan de toog, vielen de vele lachende gezichten op. De festivalgangers waren dan ook helemaal in hun nopjes. Teun Quintens (22) uit Houthalen-Helchteren en Keylian Meykens (21) uit Zonhoven hadden er al drie edities van Extrema Outdoor op zitten, maar amuseerden zich nooit beter dan dit jaar. “De sfeer was absurd goed, de organisatie heeft uitstekend werk geleverd. Extrema Outdoor is het beste festival van het land, zo simpel is het!”

Het blijft in Houthalen te doen

Dat de organisatie van het festival stappen heeft gezet, zag ook burgemeester van Houthalen-Helchteren Alain Yzermans (Vooruit): “Je ziet dat het elk jaar professioneler wordt, de organisatie heeft grote stappen gezet.” De burgemeester had ook goed nieuws in petto voor de Limburgse liefhebbers van elektronische muziek. “Wij gaan voor een jarenlange duurzame verankering in Kelchterhoef. In september gaan we een contract voor meerdere jaren opstellen.” Daarmee drukte Yzermans alle geruchten de kop in dat dit de laatste Extrema aan de Plas was.

Extrema Outdoor en Houthalen-Helchteren is een droomhuwelijk. Tekenend is het vele Limburgse talent achter de draaitafel. De Bilzenaren van Joyhauser waren alomtegenwoordig, Maasmechelaar Cellini liet District 5 uit zijn voegen barsten, maar ook Laura Hoogland, Reygel en Mr Grammy konden meer dan bekoren.

Het blijft ook straf dat Extrema Outdoor elk jaar opnieuw het neusje van de zalm in de house- en technowereld naar Houthalen weet te lokken. Wereldsterren als Kölsch, Nico Moreno, Armand van Helden, Claptone en Amelie Lens zorgden voor spectaculaire sets aan de Plas. Die laatste betoverde het publiek nog een laatste keer met een magische slotset op het strand, nadat haar man Farrago enkele uurtjes eerder voor een gepaste opwarming zorgde.

Weinig incidenten

Een groot elektronisch muziekfestival brengt altijd drugs en incidenten met zich mee, maar politie en organisatie deden er alles aan om het festival zo veilig mogelijk te laten verlopen. Zo werd er elke dag gewaarschuwd voor meerdere gevaarlijke xtc-pillen. Drie drugsdealers en een gauwdief werden gearresteerd. “In vergelijking met andere jaren, waren er opmerkelijk weinig klachten en incidenten”, aldus Lomme Valkeneers. Er was dan ook weinig rede tot klagen, de organisatie kan terugblikken op een geslaagde editie.

Intussen is de datum voor 2024 ook al bekend . Fans van stevige beats noteren alvast 17 tot 19 mei in hun agenda of het pinksterweekend van volgend jaar. Nu dinsdag start al de voorverkoop. Ticketprijzen vind je dan terug op de site van Extrema Outdoor.

