Ons eindrapport van Blues Peer: een perfect evenwicht tussen fijne bluesacts en de rafelranden van het genre

1. Meer dan blues

Het was op voorhand aangekondigd: Blues Peer zou de randen van het genre opzoeken om ook een jonger publiek naar de festivalweide te lokken. Zo was er op zaterdag bijvoorbeeld Sons dat het volumeniveau richting ‘are you nuts’ stuurde en tekende voor de eerste wilde pogodans ooit op het doorgaans rustig kabbelende festival. En nog wat volume betreft: Triggerfinger werd door de oudere garde misschien omschreven als een lawaaierige cirkelzaag, maar dan wel een die een volle tent aan het dansen kreeg. Wat zoetgevooisder en laverend langs diverse genres waren Mike Scott en zijn manschappen van The Waterboys, een kwarteeuw geleden misschien nooit een headliner op dit iconische bluesfestival, maar nu een fijne afsluiter van een geslaagd muzikaal weekend. ‘The Whole of the Moon’ bleek voor de tent van Blues Peer een ideaal meezingmoment. Ook de Ierse protestbard Luka Bloom had diezelfde tent trouwens al in z’n uppie – nu ja, dan toch vergezeld door een gigantische ruiker, “de mooiste ooit”, vond hij - tot een geslaagde samenzang gedreven.

The Waterboys. — © Dick Demey

2. Maar toch veel blues

Was er dan geen blues op Blues Peer? Natuurlijk wel, en veel zelfs. De genrepurist kon afgelopen weekend bijvoorbeeld duimen en vingers aflikken bij concerten van bluesgrootheden als Walter Trout en Robert Cray. En Brian Templeton forceerde misschien wel het tafereel dat het weekend treffend samenvatte: verliefde koppeltjes die jiveden op zijn begeesterende Muddy Waters-vibe. Sugaray Rayford schuwde zelfs de grote woorden niet en verkondigde een uitzinnig publiek dat Peer zijn favoriete plek is om te performen. Samengevat: de organisatoren van Blues Peer slaagden erin het evenwicht te vinden tussen fijne bluesacts en anderzijds de rafelranden van het genre.

Sugaray Rayford. — © Dick Demey

3. Spijs en drank

Veel fijne muziek dus in de schaduw van de historische Deusterkapel. Maar het moet gezegd: de gemiddelde bluesliefhebber laat zich graag verwennen met spijs en best wat drank. Wat meeviel was dat die pintjes nog aan drie euro over de toog schoven, en er werd bovendien een waaier aan speciaalbieren getapt. Ook felgesmaakt: het mini-foodfestival waar er gesmuld kon worden van pizza tot pulled pork, ook te bezoeken zonder festivalticket trouwens.

Niet vergeten: twee jaar geleden hing dit festival nog boven de afgrond na een dramatisch faillissement. Maar amper twee zomers later is een nieuwe organisatieploeg er in geslaagd om dit gezellige bluesfeest opnieuw een veelbelovende toekomst te schenken, en dat verdient veel lof.