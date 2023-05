Canadees Derek Gee als eeuwige tweede verkozen tot de strijdlustigste renner van de Giro

Derek Gee werd in Rome uitgeroepen tot de strijdlustigste renner van de afgelopen Giro. Daarvoor moest de 25-jarige Canadees van het Proteam Israel-Premier Tech wel zeven keer in de aanval van de dag trekken. Zeven mega-inspanningen op achttien etappes die in lijn eindigden.

Gee lijkt wel de ‘Poulidor van deze Giro’. Zowel in Fossombrone, als in Viareggio, Cassana Magnago en Tre Cime di Lavaredo eindigde hij tweede. Goed voor een tweede plaats in de puntenstand achter Jonathan Milan en ook goed voor een tweede stek in de strijd om de ‘maglia azzurra’ die van Thibaut Pinot is. Dat was ook zijn plaats in het klassement van de tussensprinten, waar Toms Skujins op de slotdag alsnog de leiding ontfutselde. In de laatste etappe in Rome deed hij op een kleine vijf kilometer van het einde nog een ‘tv-aanvalletje’ om zijn uitverkiezing via Twitter nog wat extra cachet te geven.

Gee haalde dit jaar een eerste keer de headlines toen hij in Parijs-Roubaix mee was in de vlucht van de dag, maar de voorband van zijn wiel liep in het Bos van Wallers. Als allerlaatste finishte de Canadees die dag alsnog op 25’44” van Mathieu van der Poel.