Koning Albert is trots op zijn onderdanen, winnares Justine Henin en Kim Clijsters. — © IMAGEGLOBE

Op 7 juni 2003 is Parijs Belgisch grondgebied, op vreedzame wijze veroverd door twee meisjes met een tennisracket. Die zaterdag - weldra twintig jaar geleden - staan Kim Clijsters en Justine Henin tegenover mekaar in de finale van Roland Garros. Op de vooravond van de 122ste editie belichten wij een van de hoogdagen in de Belgische sportgeschiedenis.