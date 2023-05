Een ongelofelijke carrière, maar ook met de Giro is Primoz Roglic nog niet voldaan: “Jullie weten allemaal wat er nog ontbreekt”

Met de eindwinst in de Giro op zak heeft Primoz Roglic (33) bijna de perfecte carrière. Een Hollywood-verhaal is het nu al: hij won de tijdrit zaterdag mede dankzij een duwtje van een toeschouwer die ooit een ploegmaat in het schansspringen was. “Maar”, zo zegt Roglic zelf, “jullie weten allemaal wat er nog ontbreekt.” De Tour dus, maar die zal normaal gezien niet voor dit jaar zijn. “Op dit moment staat hij er niet op.”