Pas getrouwd: Jordy en Hanne in Hasselt

Jordy Hermans (33) uit Hasselt, brandweerman in het Hasseltse korps

Hanne Snyers (29) uit Boekt (Zolder), zelfstandig kinesist

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “Vier jaar geleden volgden we dezelfde redderscursus in het Hasseltse zwembad”, vertelt Jordy. “Daar is de vonk overgesprongen.”(raru)

