Zeventiger kritiek na frontale botsing in Neeroeteren

Op de Diestersteenweg in Neeroeteren (Maaseik) is zondagavond laat een zwaar ongeval gebeurd. Bij de frontale aanrijding liep een zeventiger levensgevaarlijke verwondingen op.

Het ongeluk gebeurde rond 22.30 uur. De man, die geboren is in 1944, botste eerst tegen een voorligger. Daarna week hij van zijn rijvak af, waardoor het tot een frontale klap kwam met een tegenligger. Bij de aanrijding raakte de man levensgevaarlijk gewond. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het parket Limburg stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.