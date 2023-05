Pas getrouwd: Wendy en Marc in Hasselt

Hasselt

Marc Leuraers (46) uit Diepenbeek, zaakvoerder van distributie audio- en videomateriaal Transtel

Wendy Vandeweyer (42) uit Kortessem, opvoedster bij Bethanië in Genk

Kinderen: Lars (13), Milla (13) en Toke (16)

Hoe hebben ze elkaar leren kennen? “We kennen elkaar al van in onze middelbare schooltijd in de provinciale school in Diepenbeek, maar zijn elkaar daarna uit het oog verloren”, klinkt het. “Uiteindelijk hebben we elkaar via Facebook teruggevonden.”(raru)

