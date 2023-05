25 clubs zijn al zeker van de Champions League-groepfase: tegen deze clubs kan de Belgische kampioen straks uitkomen

In België zal alles beslist worden op de allerlaatste speeldag, dus ook wat betreft de Europese plekjes. In veel andere Europese competities liggen de Europese tickets wel al vast. Zo zijn reeds 25 teams zeker van hun plekje in de groepsfase van de Champions League. Een overzicht.

De kampioen van de Jupiler Pro League heeft komend seizoen geen rechtstreekse plek in de groepsfase van de Champions League. Normaal trad die aan in de derde voorronde van het kampioenenbal, maar wellicht worden Russische clubs in Europa geweerd. Dan moet de Belgische kampioen enkel in de play-offronde aantreden. Daarin zijn de meeste potentiële tegenstanders al bekend.

Rangers (Schotland), Braga (Portugal), PSV (Nederland) en Marseille (Frankrijk) plaatsten zich als nummers twee in hun land voor de derde voorronde. Dinamo Zagreb (Kroatië), Young Boys (Zwitserland) en Galatassaray (Turkije) zijn als landskampioen ook zeker van hun plek in de voorrondes. Voor de overige plekken ligt nog niet alles vast.

Als de Belgische landskampioen zich straks weet te plaatsen voor de groepsfase, kan het alvast uitkomen tegen volgende teams. 25 ploegen zijn namelijk al zeker van een plekje in de groepsfase:

Engeland: Manchester City, Arsenal, Manchester United en Newcastle United

De top vier in Engeland ligt sinds vorige week vast. Kampioen Man City mag naar de groepsfase en ook Arsenal is voor het eerst sinds 2017 terug op het kampioenenbal. Ook Manchester United plaatste zich, net als het (al dan niet) verrassende Newcastle United. Wat kunnen zij volgend seizoen in de Champions League met hun grote budget?

© AFP

Italië: Napoli, Lazio, Inter en AC Milan

Kampioen Napoli was al een tijdje zeker, daar kwamen ook Lazio en Inter bij. Zondag plaatste AC Milan zich als vierde, door te winnen tegen Juventus. Ook AS Roma kan nog naar de groepsfase van de Champions League, als het de Europa League-finale tegen Sevilla wint.

Spanje: Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid en Real Sociedad

Zoals quasi altijd plaatsten Barcelona, Real en Atletico Madrid zich voor de groepsfase. Het vierde ticket gaat naar Real Sociedad. Daar kan nog een vijfde club bijkomen. Sevilla, momenteel negende in de competitie, plaatst zich ook als het Roma verslaat in de finale van de Europa League.

Duitsland: Bayen München, Dortmund, Leipzig en Union Berlin

Bayern München, Borussia Dortmund en Leipzig waren al zeker van de groepsfase, daar kwam op de laatste speeldag ook Union Berlin bij, dat won en afstand nam van Freiburg. De eerste UCL-deelname ooit voor de club uit Berlijn.

Frankrijk: Paris Saint-Germain, Lens

Dat PSG de groepsfase van de Champions League haalt, is geen verrassing. Maar ook het Lens van doelpuntenmachine Loïs Openda heeft haar plekje in de groepsfase beet. Marseille, zeker van de derde plaats, zal het moeten proberen via de voorrondes.

© REUTERS

Portugal: Benfica en Porto

Net als afgelopen seizoen mogen Benfica en Porto, die beiden tegen Club Brugge speelden, naar de groepsfase van de Champions League. Ook Braga kan daar als derde nog bijkomen, zij spelen de voorrondes.

Nederland: Feyenoord

Zoek komend seizoen niet naar Ajax in de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers werden slechts derde en zijn verbannen tot Europa League-voetbal. Wel vertegenwoordigd in de groepsfase: kampioen Feyenoord met coach Arne Slot. PSV mag als tweede via de voorrondes strijden om een ticket.

© AFP

Oostenrijk: Salzburg

De ploeg van Ignace Van der Brempt domineerde de Oostenrijkse Bundesliga en mag als kampioen naar de groepsfase van het kampioenenbal. Daar kan ook Sturm Graz nog bijkomen, als het de voorrondes overleeft.

Schotland: Celtic

Kroonde zich net als vorig seizoen kampioen in Schotland en mag meteen naar de groepsfase. Kan nog vergezeld worden door rivaal Rangers, dat in de voorrondes in actie zal komen.

Oekraïne: Shakhtar Donetsk

In een heel moeilijk jaar voor het land, werd Shakhtar Donetsk opnieuw kampioen en mag het naar de groepsfase. Dnipro, als nummer twee, gaat het proberen in de voorrondes.

Servië: Rode Ster Belgrado

Rode ster was opnieuw ongenaakbaar in de Servische competitie en werd met 22 punten voorsprong kampioen. Goed voor een rechtstreeks ticket naar de groepsfase. Backa Topola speelt als tweede de kwalificatieronde.