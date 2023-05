Vlaamse lokale besturen investeren 60 procent minder in sportinfrastructuur

De lokale besturen in Vlaanderen investeerden het voorbije jaar opmerkelijk minder in sportinfrastructuur, zo blijkt uit cijfers van Vlaams parlementslid Jeroen Tibout (N-VA). In 2022 ging het om 18,3 miljoen euro, of 60 procent minder dan in 2021.

Tibout roept om op meer te investeren, “niet alleen om sporten te promoten, maar ook op de kosten voor de clubs te kunnen drukken en zo lidgelden stabieler te houden”, klinkt het maandag in een persbericht.

Het Vlaamse parlementslid verwijst ook naar Sportspurt, dat twee jaar geleden in het leven werd geroepen en een pakket subsidiemogelijkheid biedt voor gemeenten en sportorganisaties. Sinds de start werden in 80 gemeenten al 112 verschillende sportinfrastructuurprojecten opgezet, gaande van een nieuw zwembad tot een hockeyhall of een golfcentrum. De toegekende ondersteuning bedroeg 63,8 miljoen euro.

Volgens Tibout zijn er nog heel wat gemeenten die plannen hebben om te investeren in nieuwe sportinfrastructuur, of die bestaande infrastructuur willen renoveren, maar niet altijd het nodige budget kunnen vrijmaken. “Met Sportspurt slaat een gemeentebestuur twee vliegen in één klap. Vlaanderen financiert tot 30 procent van de totale investeringskost mee en tegelijk is een investering in sport ook een investering in het sociale weefsel van een gemeenschap”, aldus Tibout. Hij roept op om het laatste jaar voor de verkiezingen een tandje bij te steken.