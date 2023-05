Vandaag op Roland Garros: topfavorieten Alcaraz en Djokovic, Belgen Zanevska en Bonaventure

Met Roland Garros is het tennisseizoen toe aan het tweede grandslamtoernooi van het seizoen. We halen het programmaboekje erbij en pluizen de afspraken uit die u vandaag niet mag missen.

Deze Belgen spelen vandaag

David Goffin is uitgeschakeld, Elise Mertens gaat door, en met Marina Zanevska (WTA 89) en Ysaline Bonaventure (WTA 84) komen de laatste Belgen in het enkelspel in actie. Zanevska (de tweede match van de dag) heeft een taaie kluif aan de 28-jarige Kazachse Yulia Putintseva (WTA 58), kwartfinaliste van 2016 en 2018. Bonaventure (vierde match op court 9) ziet de Russische Anna Blinkova (WTA 56) in de ogen. Ze kon nog nooit winnen tegen haar.

Marina Zanevska. — © REUTERS

Deze partij(en) mag u niet missen

Twee topfavorieten op de eindzege beginnen vandaag aan hun raid. Carlos Alcaraz, nummer een van de wereld, mag opwarmen tegen de Italiaanse kwalificatiespeler Flavio Cobolli. Is Alcaraz, die op het laatste voorbereidingtoernooi in Rome struikelde tegen nummer 135 ter wereld, gelijk op dreef? Die vraag geldt ook voor Novak Djokovic, die de voorbije maanden niet veel kon spelen wegens geweerd in Amerika omdat hij niet is gevaccineerd tegen corona. Djoko kan Nadal voorbijgaan met 23 grandslamzeges maar die weg is nog lang. Als eerste moet de Amerikaan Aleksandar Kovacevic (ATP 114) voor de bijl.

Nog iets wat u moet weten

Roland Garros heeft al een eerste sprookje achter de rug. De thuisspeler Lucas Pouille werd als een held onthaald. Hij kwam terug van een depressie en alcoholverslaving en won zijn eerste ronde. Hij begon prompt het Franse volkslied te zingen.

Lucas Pouille. — © AP