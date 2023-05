Straf! Voor het eerst eindigden tien verschillende nationaliteiten in de top 10 van een grote ronde

De 106e Giro d’Italia zorgde voor een record. Voor de eerste keer ooit finishten tien verschillende nationaliteiten in de top 10 van een grote ronde. Vier keer eerder waren dat er negen, maar het is de allereerste keer dat de top 10 uit allemaal verschillende nationaliteiten bestaat.

Negen in de Tour de France van 1993 en 2021, negen in de Vuelta van 2021 en negen in de Giro van 2019. Maar tien verschillende nationaliteiten in de top tien? Neen, dat gebeurde nooit eerder. Daarmee zal de Giro van 2023 dus de recordboeken ingaan. Voor de volledigheid: ook het nummer elf (Einer Rubio, Colombia) heeft een verschillende nationaliteit. Een mooie evolutie van de globalisering van het wielrennen.

