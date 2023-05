VIDEO. Vorig jaar kampte depressieve Pouille nog met alcoholverslaving, nu viert hij met Franse publiek na eerste zege op Roland Garros

Roland Garros is begonnen en dat leverde op dag 1 meteen mooie beelden op. Lucas Pouille, de nummer 675 van de wereld die zich via het kwalificatietoernooi voor het hoofdtoernooi had geplaatst, won zijn eersterondepartij van de Oostenrijkse lucky loser Jurij Rodonov en naderhand zong hij met het Franse publiek het volkslied ‘La Marseillaise’. En dat een jaar nadat de Fransman kampte met een depressie en een alcoholverslaving.

Pouille was in 2018 nog kort de nummer tien van de wereld en had de laatste jaren te maken met een depressie en een alcoholverslaving. Nu alles weer de goede kant op lijkt te gaan, gaat het ook op de tennisbaan zelf weer een stuk beter. Zo won hij met 3-0 van Rodonov en verzekerde hij zich van een plekje in de tweede ronde. De Fransman vierde z’n zege met het Franse publiek door La Marseillaise te zingen. Het leverde deze mooie beelden op.