Brazilië blijft geloven in Real-trainer Carlo Ancelotti als nieuwe bondscoach

De Braziliaanse voetbalbond hoopt Real Madrid-coach Carlo Ancelotti te overtuigen als nieuwe bondscoach, dat meldt The Athletic. De vijfvoudige wereldkampioen zit zonder hoofdcoach sinds het vertrek van Tite na het WK in Qatar. Ancelotti is nog steeds het A-plan van de Brazilianen, ondanks zijn contract bij Real Madrid.

Normaal zou de Braziliaanse voetbalbond namelijk in mei hun nieuwe bondscoach aanstellen, CBF-voorzitter Ednaldo Rodrigues verlengt nu die termijn in de hoop Ancelotti nog te overtuigen voor de rol. Met onder andere José Mourinho heeft de bond wel nog namen op het verlanglijstje, maar Ancelotti is en blijft de prioriteit.

Brazilië speelt in juni tegen Guinee en Kameroen. Ramon Menezes, die ook het Braziliaanse team onder 20 jaar leidt op het WK in Argentinië, zal dan langs de lijn staan als er nog geen bondscoach is. Omdat kwalificatie voor het uitgebreide WK 2026 ook als relatief eenvoudig wordt gezien, met vijf plaatsen in de aanbieding plus een zesde via een play-off, wil Brazilië nog wachten op Ancelotti tot na die twee matchen.