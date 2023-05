Vier doden nadat toeristenboot zinkt op Lago Maggiore in Italië

Een toeristenboot met 25 mensen aan boord is zondag op het Lago Maggiore in het noorden van Italië gekapseisd. 21 mensen zouden zijn gered, de 4 overige passagiers zijn overleden. Dat melden verschillende Italiaanse nieuwssites.

De zestien meter lange zeilboot kapseisde omstreeks 19 uur. Het ongeluk werd veroorzaakt door slechte weersomstandigheden, aldus de autoriteiten. Volgens opvarenden zou een plotse windhoos de boot doen kantelen hebben, waarna het vaartuig snel zonk. Aan boord waren 2 bemanningsleden en 23 passagiers, onder wie Italianen, Engelsen en Israëli’s die tot een groep vrienden behoorden die de boot afhuurden voor een verjaardagsfeestje.

21 mensen zijn in veiligheid en zouden niet ernstig gewond zijn. Velen van hen konden de zowat 150 meter naar de oever zwemmen, anderen werden uit het water gered. Zondagavond hadden duikers al twee lichamen geborgen. Maandagochtend werd bekendgemaakt dat ook de overige twee vermisten levenloos zijn teruggevonden.

Het Lago Maggiore ligt in het grensgebied van Italië en Zwitserland in de zuidelijke Alpen. Het is het op één na grootste meer van Italië en een populaire toeristische bestemming. Het ongeval gebeurde nabij Lisanza, aan de zuidelijke kant van het meer.

De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. Volgens Corriere della Sera werd de regio al vanaf 17 uur getroffen door slecht weer.