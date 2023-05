VIDEO. Toeschouwers spotten Lionel Messi tijdens concert van Coldplay en beginnen hem luidkeels toe te zingen

De bekende muziekband Coldplay gaf zondagavond een concert in Barcelona. En wie was daar aanwezig? Niemand minder dan Lionel Messi. De aanwezigheid van de Argentijnse voetbalster in ‘zijn stad’ bleef niet lang onopgemerkt. Zijn naam werd al snel gescandeerd. Niet onlogisch want zowat heel Barcelona wil Messi terug halen naar Barça. Messi is alvast van plan om PSG na dit seizoen te verlaten.